Кабмин распределил более 3 млрд руб. на постройку дамб в Краснодарском и Хабаровском краях

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 3 млрд рублей Краснодарскому и Хабаровскому краям на строительство инженерных сооружений для защиты от паводков. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе кабмина.

"Деньги распределят из федерального бюджета на период 2021-2022 годов. Краснодарскому краю направят более 69 млн рублей, Хабаровскому - более 3 млрд рублей. На них планируют построить дамбы, укрепить береговые линии", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в Комсомольске-на-Амуре планируют возвести комплекс гидротехнических сооружений, который позволит уберечь от затопления поселок имени Менделеева и поселок Победа, микрорайоны Парковый и Парус. На данной территории находятся более 1,6 тыс. домов и проживают более 10 тыс. человек. В связи с чем ущерб от возможных паводков оценивается более чем в 12 млрд рублей.

"В Крымском районе Краснодарского края инженерные сооружения обезопасят свыше 6 тыс. домов и более 40 тыс. человек от разлива рек Адагум, Неберджай, Баканки. Потенциальный ущерб от подтоплений в Крымском районе - около 52 млрд рублей", - сообщили в правительстве.

На прошлой неделе врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отмечал проблемы со сроками строительства дамбы на правом берегу реки Силинки в Комсомольске-на-Амуре, защищающей город от паводков. Комплекс защитных гидротехнических сооружений возле города возводится в три этапа. Первый объект обеспечит защиту поселков имени Менделеева и поселка Победа, микрорайонов Парковый и Парус, второй - защиту центрального округа, третий - правого берега реки Силинки. Второй и третий этапы начали реализовывать три года назад, их должны были сдать в 2019 году, однако контракты с подрядчиком были расторгнуты из-за нарушений и отставаний в выполнении работ. Степень технической готовности составляет 78,4%.