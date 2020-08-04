Германия намерена делать ставку на переговоры с США по проблеме "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 4 августа. /ТАСС/. Правительство Германии надеется, что США не введут санкции в отношении участников проекта "Северный поток - 2", несмотря на все угрозы, и делает ставку на переговоры по этому вопросу. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в опубликованном во вторник интервью агентству DPA .

"Мы по-прежнему надеемся на то, что дело не дойдет до этих санкций. Мы в любое время готовы к переговорам, чтобы не допустить эскалации [в ситуации вокруг "Северного потока - 2"]", - отметил министр.

Альтмайер напомнил, что причин для принятия Вашингтоном ограничительных мер против участников проекта нет: транзит газа через Украину обеспечен, а на севере Германии строятся терминалы для приема СПГ из США с целью диверсифицировать поставки топлива.

"В остальном я надеюсь и ожидаю, что все стороны будут придерживаться норм международного права", - подчеркнул глава Минэнерго ФРГ.