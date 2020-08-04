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ЦБ в рамках мер снижения волатильности на рынке продал валюту на 5,8 млрд рублей

Объем валюты, проданной ЦБ с расчетами 31 июля, также составлял 5,8 млрд рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер снижения волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 3 августа на сумму 5,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 31 июля, также составлял 5,8 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 80,5 млрд рублей.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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