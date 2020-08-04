Цены на отдых в Абхазии держатся на уровне прошлого года

СУХУМ, 4 августа. /ТАСС/. Цены на отдых в Республике Абхазия после открытия с 1 августа границы с РФ сохраняются на уровне прошлого года, количество бронирований растет, сообщила ТАСС президент гильдии отельеров Абхазии Астамыр Ахба.

В Абхазии с конца марта до 1 августа из-за пандемии коронавируса действовал запрет на туристическую деятельность, бронирование объектов размещения. 1 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, аналогичное решение принял президент Абхазии Аслан Бжания.

"Мы довольны и пропускным режимом на границе, и в целом активностью по бронированию и экскурсиям. Цены на отдых в республике в текущем сезоне сохраняются на уровне 2019 года", - сказал он. По словам Ахбы, на следующий день после открытия границы в республику из Сочи заехали 15 автобусов с экскурсантами, а 3 августа - порядка 25. "Экскурсанты пока посещают высокогорное озеро Рица и Новоафонскую пещеру", - пояснил он.

Директор туристической компании "Гаруда-экспресс", которая принимает крупнейших российских туроператоров, занимается трансфером и размещением отдыхающих в гостиницах и домах отдыха, Георгий Ачба рассказал ТАСС, что активность бронирования высокая. "Бронируется по всей Абхазии, но достаточно плотно - отели Гагры и Пицунды, и, что примечательно, очень активно объекты размещения в Сухуме. 2 августа было 1 500 броней, 3 августа - уже 3 тыс. броней, что вдвое больше, чем в прошлогодний турсезон, речь пока идет об отдыхе в августе и до середины сентября", - сказал Ачба.

По его словам, курортный сезон в Абхазии обычно длится с мая до конца октября, но в октябре чаще всего приезжают на отдых в Абхазию люди пенсионного возраста, которые не любят отдыхать под палящим солнцем.

Туризм в Абхазии пока не носит круглогодичный характер, поскольку в регионе в основном развит пляжный туризм. При этом некоторые крупные отели готовы к приему отдыхающих круглый год, многие россияне приезжают на отдых в Абхазию в новогодние и майские праздники. В курортном сезоне 2019 года в Абхазии на отдыхе и экскурсиях побывали около миллиона туристов, подавляющее большинство из них - россияне.