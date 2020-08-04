Visa и "Яндекс.Касса" запустили сервис по переводу зарплаты на карты любых банков

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Международная платежная система Visa и платежный сервис "Яндекс.Касса" запустили в России сервис для юридических лиц по переводу заработной платы сотрудников на карты любых российских банков. В качестве идентификатора для зачисления средств может быть использован номер банковской карты. Об этом сообщается в пресс-релизе Visa.

"Решение от Visa и "Яндекс.Кассы" позволит предоставить организациям возможность перечисления заработной платы в любой российский банк по выбору сотрудника без формирования платежных поручений, значительно сэкономив время, трудовые ресурсы и деньги. Предприятиям также больше не требуется заключать несколько зарплатных проектов с разными банками", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечает директор департамента коммерции "Яндекс.Денег" Оксана Коробкина, чьи слова приводятся в сообщении, данный проект будет способствовать решению проблемы так называемого "зарплатного рабства".

"Многие работодатели имеют в штате сотрудников, которые хотят получать заработную плату на свою привычную карту, а не выпускать новую в том банке, где у компании зарплатный проект. Для бизнеса это не всегда удобно: переводы на внешние карты обходятся компаниям недешево, платежные поручения уходят лишь несколько раз в день. Новый сервис выплаты зарплат от "Яндекс.Кассы" и Visa поможет организовать процесс быстрее и дешевле и производить выплаты тогда, когда это необходимо", - считает Коробкина.

В свою очередь руководитель департамента продуктов Visa в России Юрий Топунов добавил, что новый сервис поможет малому и среднему бизнесу оптимизировать соответствующие операционные и финансовые расходы.

Так, начисление заработной платы сотрудникам вне зарплатного проекта сопряжено для работодателей с дополнительными расходами при создании и отправке множества платежных поручений на счета в других банках. Для малого и среднего бизнеса такая процедура зачастую приводит к сложностям в результате ограниченных ресурсах бухгалтерии, а для более крупных юридических лиц создает неудобства при обработке платежных поручений для большого штата персонала. При этом сотрудники, не состоящие в зарплатном проекте, всегда получают перевод позже своих коллег, отметается в сообщении.