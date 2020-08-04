"Ъ": на ВСМ Москва - Петербург могут дополнительно выделить почти 250 млрд рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Государство планирует увеличить свои прямые траты на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург на 248 млрд рублей, помимо уже заявленных 200 млрд рублей. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект паспорта ВСМ, направленный в Минтранс России 29 июля замглавы РЖД Сергеем Кобзевым.

"Кроме того, в планах размещение облигаций трех типов на 427 млрд рублей, по двум из которых будут даны госгарантии. Кто будет выкупать эти ценные бумаги - пока неясно, как и то, какую роль в финансировании проекта получит ФНБ", - пишет издание.

Государство, по данным "Коммерсанта", сделает вклад в акционерный капитал компании, которая будет строить магистраль, в размере 248,4 млрд рублей. Средства планируется перечислить в 2022-2024 годах. Общая потребность проекта ВСМ в финансировании осталась прежней - 1,7 трлн рублей, из них 1,3 трлн рублей - внебюджетные инвестиции. 1,6 трлн рублей пойдут на строительство, 44 млрд рублей - на проектирование, 64 млрд рублей - на затраты по финансированию и управлению магистралью. В документе при этом никак не упомянуто использование средств ФНБ, которые, как ожидалось, станут существенной частью общего финансирования.

ВСМ в России

Проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург планируется завершить в 2023 году, ранее говорил ТАСС заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев. Стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн рублей, отмечал он. По словам Токарева, реализация проекта ВСМ Москва - Нижний Новгород в настоящий момент приостановлена.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали оценивали в 1,5 трлн рублей, говорил в июне 2019 года занимавший тогда должность вице-премьера РФ Максим Акимов.

Глава РЖД Олег Белозеров, в свою очередь, сообщал журналистам, что РЖД считают целесообразным начать строить в 2020 году ВСМ Москва - Нижний Новгород, для которой проектная документация уже готова. Строительство всей линии Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород планировалось завершить в 2026 году.