"Ситимобил" интегрировал в свое приложение сервис аренды самокатов Urent

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Агрегатор такси "Ситимобил" и сервис аренды самокатов Urent объявили о сотрудничестве и технической интеграции. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

"С 4 августа в приложении "Ситимобила", помимо такси, можно будет также найти на карте и забронировать ближайший самокат. Аренда самокатов будет доступна в городах присутствия обоих сервисов - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Краснодаре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партнерство "Ситимобил" с Urent - это первый пример подобного сотрудничества на российском рынке агрегаторов такси. Стоимость аренды электросамокатов будет зависеть от города аренды и останется такой же, как и через приложение Urent.

"Мы видим растущий тренд на сотрудничество сервисов заказа такси и кикшеринга в других странах и верим, что мультимодальный подход - это будущее городской мобильности. Поэтому мы рады партнерству с одним из лидеров среди российских агрегаторов такси. Интеграция с "Ситимобил" поможет нам увеличить эффективность операций нашего сервиса до пяти-шести поездок в день на один самокат", - прокомментировал нововведение основатель и гендиректор Urent Андрей Колесник.

До конца сезона Urent увеличит парк самокатов в российских городах до 17 тыс., что позволит ему стать крупнейшим сервисом кикшеринга в России. В планах "Ситимобил" и Urent довести среднее количество поездок на самокатах до 100-200 тыс. в месяц и до 300 тыс. в пиковые месяцы.