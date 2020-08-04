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Колебания курса рубля
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Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс евро упал до 85,11 рубля

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск курс доллара уже рос до 73,21 рубля (+0,13%), а курс евро - до 86,23 рубля (+0,23%).

Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне дешевеет на 0,3% и торгуется на уровне $44 за баррель. В то же время стоимость нефти сорта WTI снижается до $41,18 за баррель (-0,3%).

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