Спрос на поездки поездами "Сапсан" продолжил восстанавливаться в июле

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пассажирами поездов "Сапсан" в июле стали 384,3 тыс. человек, сокращение перевозок в прошедшем месяце замедлилось до 29,6% к июлю годом ранее, тогда как в июне оно составляло свыше 62%. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Всего в январе - июле поезда "Сапсан" перевезли почти 1,8 млн пассажиров, что на 45,7% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В настоящее время "Сапсаны" курсируют по маршрутам Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород.

Перевозки пассажиров по сети РЖД в июле 2020 г. составили 80,9 млн человек, что на 26,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 г., ранее сообщила компания. При этом в пригородном сообщении отправлено 74 млн пассажиров (-22,6%), в дальнем следовании - 6,9 млн человек (-50,8%).