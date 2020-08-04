Sony ожидает снижения прибыли на 12,4% в 2020 году из-за пандемии

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Японская корпорация Sony ожидает снижения чистой прибыли в 2020 финансовом году (завершится 31 марта 2021 года) на 12,4% из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник компанией данные.

Так, согласно прогнозу Sony, чистая прибыль в 2020 финансовом году составит 510 млрд иен (около $4,8 млрд), что на 12,4% меньше, чем в 2019 финансовом году (завершился 31 марта 2020 года). В то же время, по данным компании, чистая прибыль с апреля по июнь этого года выросла на 53,3%, до 233,25 млрд иен ($2,2 млрд) благодаря мощным продажам в сегменте видеоразвлечений. Операционная прибыль за этот же период снизилась на 1,1%, до отметки 228,4 млрд иен ($2,1 млрд).

В середине июня Sony представила широкой публике консоль нового поколения Playstation 5, Ожидается, что приставка поступит в продажу в конце этого года.