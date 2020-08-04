В Адыгее открыли новый съезд с Южного обхода Краснодара на М-4 "Дон"

МАЙКОП, 4 августа. /ТАСС/. Новый съезд с транспортной развязки возле населенного пункта Тугургой открыли на 1346-м км М-4 "Дон" в Адыгее, он напрямую соединил Южный обход Краснодара с федеральной трассой, сообщила во вторник пресс-служба государственной компании "Автодор".

"Новый съезд с транспортной развязки избавит водителей, которые двигаются по Южному обходу со стороны поселка Яблоновского в сторону Джубги по трассе М-4, от необходимости передвижения в сторону Краснодара, чтобы развернуться. Теперь автомобилисты могут безопасно и комфортно сделать это по новой развязке", - говорится в сообщении.

На 1346-м км трассы М-4 "Дон" под Тугургоем в Адыгее уже открыто пять из семи съездов. Дорожники планируют завершить строительство и обустройство последних двух съездов до конца лета. Тогда будут ликвидированы затруднения в движении на этом участке дороги, уточнили в пресс-службе.

Новый съезд - часть строящейся двухуровневой транспортной развязки, работы здесь идут с опережением графика. После окончания работ осенью текущего года трасса М-4 возле Тугургоя станет 1Б категории. В каждом направлении водители смогут двигаться по трем полосам шестиполосной трассы. Это значительно повысит пропускную способность не только данной трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае, но и федеральных и местных дорог, ведущих к Черному морю, добавили в пресс-службе госкомпании.

Федеральная дорога М-4 "Дон" - автомобильная дорога федерального значения Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск. Протяженность трассы составляет около 1 540 км, проходит по территории восьми регионов России. Является ключевой для транспортного сообщения с югом России, соединяет центральные и северные регионы европейской части страны с Северным Кавказом, Черноморским побережьем, портом Новороссийск. Летом по ней движется основной поток отдыхающих в Краснодарский край и Крым.