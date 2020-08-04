Титов просит Минфин не допускать к торгам фигурантов реестра недобросовестных поставщиков

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо замминистра финансов Алексею Лаврову с просьбой изменить процедуру электронного аукциона, чтобы не допускать к торгам фигурантов реестра недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Речь идет о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, которые регулируются федеральным законом № 44-ФЗ.

"Титов предлагает откорректировать процедуру электронного аукциона так, чтобы непосредственно к торгам допускались только те участники закупок, которые соответствуют единым требованиям. Это наличие специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или наличие выданного свидетельства о допуске к определенному виду работ, а также дополнительные требования, установленные правительством. Кроме этого, они не должны являться фигурантами реестра недобросовестных поставщиков", - уточнили в пресс-службе.

По мнению Титова, это во многом "позволит свести к минимуму злоупотребление в сфере закупок недобросовестными участниками".

Реестр недобросовестных поставщиков - это перечень, содержащий информацию о компаниях, которые уклонились от подписания контракта или нарушили условия его исполнения.