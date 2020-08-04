Virgin Galactic приступила к разработке сверхзвукового пассажирского самолета

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона начала первый этап проектирования сверхзвукового коммерческого самолета и подписала меморандум с компанией Rolls-Royce о разработке двигательной установки. Об этом сообщила в понедельник Virgin Galactic на своем сайте.

"Сделан вдохновляющий шаг в разработке компанией нового поколения самолетов, способных развивать высокую скорость, - отмечается в частности в сообщении. - Основное внимание будет уделено удобству пассажиров и соблюдению экологических норм".

По данным портала Space.com, самолет с дельтавидным крылом, рассчитанный на 9-19 пассажиров, сможет развивать скорость, в три раза превышающую скорость звука, и совершать полет на высоте 18 300 м.

Как отметил в этой связи Space.com, компания Boom Technology совместно с Virgin Galactic с 2017 года разрабатывает прототип сверхзвукового летательного аппарата XB-1. Его первый полет намечен на 7 октября. Еще один проект создания сверхзвукового коммерческого самолета осуществляет компания Spike Aerospace, а компания Lockheed Martin совместно с NASA разрабатывает самолет, способный преодолевать звуковой барьер при пониженном уровне шума.

Помимо разработки сверхзвукового пассажирского самолета Virgin Galactic занимается подготовкой к регулярным туристическим суборбитальным полетам на борту космолетов серии SpaceShipTwo. Корабль стартует на высоте 16 км, отделяясь от самолета-носителя, проводит в полете более двух часов и способен брать на борт до шести пассажиров. Им представляется возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут. Компания уже провела в небе над штатом Нью-Мексико два летных испытания космолета и носителя и к 2023 году рассчитывает построить пять таких аппаратов для суборбитальных полетов.