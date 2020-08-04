Cainiao планирует сократить сроки доставки с AliExpress в мегаполисы России до 10 дней

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Компания-перевозчик Cainiao Network (принадлежит Alibaba Group) планирует до конца 2021 года сократить время доставки товаров с AliExpress в крупные российские города до 10 дней, а также запустить регулярную авиадоставку в Казань и Екатеринбург. Об этом говорится в сообщении компании.

"В наших ближайших планах - запуск постоянных маршрутов в новые города: Екатеринбург и Казань. Наша задача - довести средний срок доставки посылки в крупнейшие города (с населением от 500 тыс. человек - прим. ТАСС) до 10 дней в течение ближайшего года. Для этого мы продолжим расширять сотрудничество с партнерами в России и пополнять авиапарк", - сообщил генеральный директор Cainiao в России Вячеслав Савин, слова которого приводятся в сообщении. Сейчас сроки доставки варьируются от 15 до 30 дней.

В мае - июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем посылок в Россию вырос на 30%. При этом, в период карантина и пандемии (январь - май 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) компания зафиксировала увеличение среднего веса одного заказа более чем в два раза, а общий грузопоток вырос более чем на 60%.

Cainiao является вторым по объемам в мире грузовым трансграничным перевозчиком: средний объем ежедневных отправлений составляет около 2 млн в день. Более 25% всех посылок, которые обрабатывает Cainiao, приходится на Россию.

Cainiao выполняет грузовые рейсы в РФ в партнерстве с авиакомпаниями "Авиастар-ТУ" и "Атран".

Всего Cainiao использует более 10 грузовых самолетов для перевозки заказов в Россию, которые на регулярной основе выполняют более 20 рейсов в неделю в Москву, Новосибирск, а также в хабы компании в Европе. В августе оператор пополнил число грузовых бортов для перевозки грузов самолетом Boeing 757-200.