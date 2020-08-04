Банк России выпустил серию монет из драгоценных металлов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Банк России выпустил в обращение памятные монеты из серебра и золота "Полярный волк" серии "Сохраним наш мир", говорится в сообщении регулятора.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса чистого драгоценного металла.

Отмечается, что на серебряной монете номиналом 3 рубля, тираж которой составит 5 тыс. штук, с обратной стороны расположено рельефное изображение полярного волка на фоне скал и звездного неба.

Изображение двух полярных волков на фоне водной поверхности, скал и звездного неба помещено на монету номиналом 25 рублей, которая также выполнена из серебра. Ее тираж - 1 тыс. штук.

На серебряной монете номиналом 100 рублей, выпущенной в количестве 75 штук, изображены полярные волк и волчица на фоне скал.

На оборотной стороне золотой монеты номиналом 50 рублей изображен полярный волк, а на сторублевой монете из золота помещено изображение волка на фоне водной поверхности, скал и солнца. Тираж каждой из монет составит 1 тыс. экземпляров. Наконец, Банк России выпускает золотую монету номиналом 10 тыс. рублей в количестве 50 штук. На ней изображена полярная волчица с волчатами на фоне водной поверхности и скал.

На всех монетах серии имеется надпись "Сохраним наш мир".

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации, обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.