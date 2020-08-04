Москва вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации городов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Международное консалтинговое агентство Tholons опубликовало рейтинг цифровой трансформации городов, Москва вошла в 20 лучших. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"В этом году Москва заняла 18 место в рейтинге цифровой трансформации городов Services Globalization Index международного консалтингового агентства Tholons, улучшив за год свои позиции на пять пунктов", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что три первых места в рейтинге, который анализирует цифровую трансформацию 100 крупнейших и наиболее развитых мегаполисов мира, заняли Бангалор, Сан-Паулу, Торонто. Москва на протяжении последних лет активно развивает цифровую среду, внедряет инновации в различные сферы жизни города, создает электронные сервисы для горожан и бизнеса. Успехи российской столицы в этом направлении подтверждаются продвижением в данном рейтинге, где Москва находится в одном ряду с Лос-Анджелесом, Йоханнесбургом и Сантьяго и опережает Дубай, Токио и Сеул.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, города в рейтинге оцениваются по пяти группам показателей: "Человеческий капитал", "Развитие бизнес-среды", "Издержки и инфраструктура", "Безопасность и качество жизни", а также "Цифровизация и инновации". Наибольший вес при расчете итогового рейтинга имеет группа "Цифровизации и инновации" - 40% от общей оценки, тогда как ранее он составлял 25%. Именно в ней показатели Москвы увеличились в 1,5 раза. Помимо этого, серьезно улучшились показатели Москвы в группе "Безопасность и качество жизни".

"Сегодня в вопросах привлечения инвестиций и внедрения инноваций российская столица конкурирует с самыми развитыми городами мира. Позиции в международных рейтингах еще раз подтверждают эффективность последовательной политики правительства Москвы, направленной на цифровизацию всех сфер жизни города. При этом главным принципом цифровизации для нас является то, что мы внедряем технологии не ради самих технологий, а ради горожан, чтобы город становился еще комфортнее для жизни и ведения бизнеса", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко

Рейтинг Services Globalization Index агентства Tholons выходит с 2017 года. Москва начала в нем свое продвижение с 38-го места, в 2019 году уже вошла в топ-30, а в этом году вошла в двадцатку наиболее развитых мегаполисов по уровню развития цифровизации, внедрения инноваций, а также качества жизни и условий ведения бизнеса.