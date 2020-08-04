Utair возобновит полеты из Волгограда в Астрахань, Краснодар и Сочи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в августе возобновит полеты из Волгограда в Астрахань, Краснодар и Сочи. Об этом во вторник сообщает пресс-служба авиакомпании.

"В августе Utair возобновляет полеты из Волгограда в Астрахань, Краснодар и Сочи. Авиакомпания будет выполнять рейсы в Астрахань по понедельникам и пятницам, в Краснодар - по вторникам, четвергам и воскресеньям, а в Сочи - по понедельникам, средам, пятницам и субботам", - сказано в сообщении.

Как отметил вице-президент по управлению сетью и парком "Utair - Пассажирские авиалинии" Дмитрий Белоконь, жители Волгограда благодаря новым рейсам смогут попасть напрямую на Юг страны без стыковочных рейсов. "После окончания карантина мы начали возобновлять полеты по самым популярным у пассажиров направлениям. Благодаря этим рейсам жители Волгограда смогут полететь на Юг России прямыми рейсами, без пересадок, и сэкономить время в пути", - сообщил Белоконь.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.