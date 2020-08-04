АСИ запустило акселерационную программу в рамках конкурса развития экотуризма

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило акселерационную программу методической поддержки и обучения участников конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе организации.

Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России завершится 16 октября, когда конкурсная комиссия объявит десять территорий-победителей. В финал уже попали 34 команды. Разработанные участниками кластеры должны стать центрами устойчивого развития регионов, где, благодаря туристам и созданию всей необходимой инфраструктуры, будет развиваться малый и средний бизнес и появятся новые рабочие места.

"Акселерационная программа создана для специалистов отрасли экотуризма, в нее входит цикл обучающих мероприятий и консультаций с экспертами. Она позволит повысить уровень знаний и выработать новые профессиональные компетенции у финалистов конкурса. Во время обучения 34 команды должны будут разработать комплексный мастер-план своего проекта, правильно выстроить дорожную карту, связать разные направления развития и стратегические цели для успешной реализации идеи. У каждой команды есть наставник - ментор, который поможет расставлять приоритеты, эффективнее выстраивать работу и достигать поставленные задачи", - рассказали в пресс-службе АСИ.

Акселератор состоит из трех закрытых обучающих модулей для финалистов, а также открытой лекционной программы.

Первый и второй модули проходят команды, вышедшие в топ-34. Во время учебы финалисты узнают, как запустить процессы, которые помогут привлечь инвестиции и развить локальную экономику, сохранить и капитализировать культурное наследие, повысить качество туристического продукта. Участников этих модулей также ждет новаторская работа по улучшению реальных территорий.

Третий модуль будет доступен только для десяти команд - победителей конкурса. Для них акселерационная программа завершится 15 ноября. Ее результатом станет "упакованный продукт", готовый к реализации и представлению потенциальным инвесторам и властям.

Подготовка уникальных специалистов

"Наша программа готовит уникальных специалистов с кросс-дисциплинарными компетенциями в области территориального развития и туризма. Она учит анализировать текущую социально-экономическую, экологическую и рыночную конъюнктуру на природных территориях, понимать, где находятся точки роста, какое направление развития уместно, социально значимо, экономически целесообразно, экологически устойчиво, политически реализуемо, перспективно и приемлемо для всех заинтересованных сторон", - сказала замглавы АСИ Ольга Захарова, слова которой приводит пресс-служба.

Она отметила, что прошедшие программу участники также научатся бюджетировать и планировать процесс развития территории, разберутся в вопросах земельно-имущественных отношений, поймут структуру и механизмы территориального управления на различных государственных уровнях.

"Наша задача - разработать такие проекты, которые, с одной стороны, позволят территориям развиваться, а с другой стороны, сохранять эти территории. Предстоит огромная и ювелирная работа по расчету допустимой нагрузки, по выработке наиболее рациональных природосберегающих решений. И при этом в работе необходимо придерживаться нашей приоритетной задачи - сохранять уникальные ресурсы", - отметила замглавы Минприроды РФ Елена Панова, которую также цитирует пресс-служба.

Всероссийский конкурс организован АСИ при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Ростуризма. Ведомства планируют оказать содействие проектам-победителям. Оператор конкурса - Агентство стратегического развития "Центр".