У Дании нет жалоб на разрешение использовать якорные суда в прокладке "Северного потока"

СТОКГОЛЬМ, 4 августа. /ТАСС/. Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получил жалоб на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) компании Nord Stream 2 AG использовать суда с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в совете.

"Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями", - отметила представитель совета Клара Агнес Тролле Миккелсен.

Как ранее пояснили в ДЭА, перед началом работ компании Nord Stream следует представить в ведомство "новое расписание проекта, включая предполагаемые сроки прокладки трубопроводов", но ДЭА не должно утверждать график.

"Мы своевременно сообщим о своих дальнейших шагах", - сообщила Nord Stream в ответ на вопрос о новом графике.

Решение ДЭА

6 июля ДЭА по запросу компании Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2". Новое решение является изменением условий, изложенных в выданном 30 октября 2019 агентством разрешении на производство работ. Это означает, что Nord Stream 2 AG может использовать суда-трубоукладчики как с якорным позиционированием, так и оборудованные системой динамического позиционирования. Разрешение выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и с обязательствами в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве (UNCLOS), согласно которым "Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом безопасности, ресурсов и окружающей среды".

На основании статьи 2 параграфа 6 Закона о континентальном шельфе право на обжалование разрешения имеют "местные и общенациональные объединения или организации, основная задача которых - охрана природы и окружающей среды, или те, что в силу своих целей защищают существенные интересы в области рекреации". Они должны были представить свои апелляции до 3 августа включительно.