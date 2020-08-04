Власти Крыма сообщили, что отели региона забронированы в августе на 90%

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Загрузка отелей и санаториев Крыма в августе составляет 90%, туристы могут найти свободные номера на курортах полуострова. Об этом сообщил во вторник на заседании Совмина республики министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"На данный момент функционируют 752 средства размещения, в том числе 69 санаториев и 22 детских оздоровительных учреждения. И каждое взяло на себя обязательства по исполнению требований Роспотребнадзора. На август 2020 года в санаторно-курортных организациях Крыма забронировано около 90% номерного фонда. При этом нужно сказать, что найти свободные номера можно практически в каждой здравнице или гостинице", - сказал Волченко.

Министр назвал этот курортный сезон "крайне успешным" для туристической отрасли региона и призвал отельеров полуострова избегать завышения цен и поддерживать уровень качества услуг для отдыхающих.

"На начало августа ежедневно в Симферополь прибывает более 100 авиарейсов, к примеру, сегодня запланировано прибытие 110 авиарейсов. Маршрутная сеть крымского аэропорта в начале августа достигла 56 направлений. Полеты в Крым выполняют 16 авиакомпаний", - отметил Волченко.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии коронавируса. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 до 2 млн туристов. Отели и санатории полуострова начали размещать приезжающих из других регионов страны с 1 июля. До этого в течение двух недель они работали только для жителей региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее во вторник сообщил, что регион в июле принял около 1,5 млн отдыхающих. Из них 31,9% прибыли самолетами, 62,7% - по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 5% - по железной дороге, менее 1% - через государственную границу РФ с Украиной. Средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80%.