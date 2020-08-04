Более 10 тыс. "умных" счетчиков установили в Московском регионе с начала 2020 года

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. приборов учета электроэнергии с функцией автоматического снятия показаний появились у жителей столичного региона с начала нынешнего года, до конца 2020 года планируется установить еще около 30 тыс. "умных" счетчиков. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

"Компания "Россети Московский регион" в рамках выполнения инвестиционной программы продолжает мероприятия по замене старых приборов учета у потребителей электрической энергии на новые интеллектуальные электросчетчики. За первое полугодие текущего года более 10 тыс. потребителей компании переведены на "умный" учет. В планах до конца года установить еще порядка 30 тыс. умных счетчиков", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что за полгода в Подмосковье установили более 6 тыс. "умных" счетчиков, а в столице - свыше 3 тыс. интеллектуальных приборов учета, большая часть из которых приходится на потребителей новой Москвы.

Приборы учета электроэнергии с функцией автоматического снятия показаний устанавливаются только при новых подключениях или замене вышедшего из строя оборудования.