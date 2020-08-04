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Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

НИКОСИЯ, 4 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Финальный раунд переговоров по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об условиях ухода от двойного налогообложения пройдет в Москве. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС во вторник пресс-секретарь министерства финансов Республики Кипр Андри Кунну.

"Заключительный раунд переговоров состоится в Москве. И это будет личная встреча, а не телеконференция", - сказала она.

Накануне Кунну сообщила ТАСС, что последний раунд переговоров запланирован на 10 и 11 августа и что делегацию Кипра возглавит министр финансов Константинос Петридис.

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