Рельсовый автобус планируется запустить по маршруту Архангельск - Онега в 2020 году

АРХАНГЕЛЬСК, 4 августа. /ТАСС/. Рельсовый автобус будет запущен по маршруту Архангельск - Онега. Как говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой администрации Архангельской области по итогам поездки в регион заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева, возможно, поезд начнет курсировать уже в 2020 году.

"Стороны обсудили перспективы запуска рельсового автобуса из Архангельска в Онегу. <…> Изначально речь шла о том, что он начнет курсировать по маршруту в 2021-2022 годах. Однако [врио главы региона] Александр Цыбульский выступил с инициативой перенести запуск рельсового автобуса уже на осень текущего года. Владимир Токарев отметил, что предложение будет в ближайшее время рассмотрено совместно с РЖД и заверил в том, что со своей стороны сделает все возможное для поставки в регион в ближайшее время рельсового автобуса нового поколения РА-3 "Орлан", - говорится в сообщении.

Онега находится на берегу Белого моря, куда едут туристы, в городе начинается маршрут на Кий-остров. Железнодорожного сообщения между Архангельском и Онегой нет. "Направление Архангельск - Онега востребовано у жителей региона, а добраться в некоторые отдаленные населенные пункты автомобильным транспортом, особенно в период распутицы, довольно сложно", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

РА-3 производится на заводе "Метровагонмаш" в Московской области, он рассчитан для работы на линиях железных дорог с относительно небольшим пассажиропотоком.

Токарев и Цыбульский также обсудили возможность строительства путепровода в Вельске. Железная дорога разделяет Вельск на две части. На территории города функционируют два оборудованных железнодорожных переезда - на ул. Попова и ул. Дзержинского, наиболее загружен последний, там постоянно собираются пробки. Предложения по строительству автомобильного путепровода протяженностью 500 метров правительство области направило в адрес Федерального дорожного агентства. На реализацию проекта необходимо 915 млн рублей. Правительство области готово обеспечить организацию комплекса мероприятий по инженерным изысканиям и разработку проектно-сметной документации на строительство путепровода.