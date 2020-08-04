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Аксенов пригрозил лишить государственной поддержки крымских бизнесменов, завышающих цены

Глава региона попросил туристов и местных жителей сообщать властям республики о таких фактах

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов потребовал лишать государственной поддержки предпринимателей, которые кратно повышают цены на продукты питания в разгар курортного сезона.

"Отработайте, чтобы была возможность у туристов и у крымчан оставлять на портале Республики Крым информацию, связанную с завышением цен", - сказал Аксенов во вторник на онлайн-заседании Совета министров республики, обращаясь к главе крымского правительства Юрию Гоцанюку.

Аксенов отметил, что власти применят меры к таким предпринимателям. "В случае, если будут зафиксированы такие вещи, связанные с кратным завышением стоимости на продовольствие, выяснять, кто производитель и поставщик, и в дальнейшем принимать меры, вплоть до того, чтобы меры господдержки тем, кто этим занимается, не оказывать. И в дальнейшем найдем другие рычаги управления", - сказал он.

Ранее во вторник Аксенов на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что в июле Крым принял около 1,5 млн отдыхающих. Средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80%, по некоторым объектам - 95%.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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