Средний размер займа "до зарплаты" в июне вернулся к докарантинным показателям

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Средний размер займа "до зарплаты" в июне 2020 года вырос на 2,2% по сравнению с маем и составил 8 тыс. руб., вернувшись к показателям марта. В начале года показатель равнялся 8,1 тыс. руб., говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Некоторое снижение среднего чека микрозайма в "карантинный" период было связано, прежде всего, со стремлением граждан сокращать свою долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова. - Иными словами, в апреле - мае граждане старались ограничивать собственное потребление и более осторожно относиться к принятию не себя новых долговых обязательств. По мере снятия жестких "карантинных" мероприятий, ситуация в сегменте микрозаймов постепенно начала восстанавливаться. Как следствие, средний чек займа "до зарплаты" демонстрирует постепенное возвращение к значениям начала года".

Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в июне среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования был зафиксирован в Москве (10,1 тыс. руб.), Ростовской области (9,5 тыс. руб.) и Ставропольском крае (9 тыс. руб.) Самый маленький средний размер такого займа был отмечен в Кемеровской области (6 тыс. руб.), Удмуртской Республике (6,8 тыс. руб.)

В категорию займов "до зарплаты" входят микрозаймы суммой до 30 тыс. руб. и на срок до года.