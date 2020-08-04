McDonalds в России полностью перешел на бумажную и картонную упаковку

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Компания McDonalds в России полностью перешла на использование бумажной и картонной упаковки из сертифицированного сырья, производство которой не вредит лесному фонду, сообщает пресс-служба компании.

"McDonalds в России полностью перешел на использование бумажной и картонной упаковки из сертифицированного сырья, производство которого не наносит ущерба лесам. Это стало частью реализации стратегии компании по взятым на себя обязательствам в области устойчивого развития общества и защиты окружающей среды", - говорится в сообщении.

На бумажных пакетах, в которые упаковывается еда на вынос, в России и Белоруссии появилась маркировка и логотип FSC (Лесной попечительский совет).

"Такая маркировка информирует покупателей о происхождении использованной древесины из ответственно управляемых лесов - это означает, что лесное хозяйство, которое занимается поставками древесины, проводит лесовосстановительные работы, восстанавливая больше леса, чем используется при производстве, и сохраняя биологическое разнообразие местности", - отмечает пресс-служба.

На данный момент более 86% от объема всей упаковки McDonalds в России производится из бумажного сырья. Ежегодно более 1,5 тонн картона передается на переработку.

Глобальным обязательством McDonalds к 2025 году является производство 100% упаковки из материалов, которые можно отправить на переработку для вторичного использования в других отраслях (бумага, картон, пластик, другие материалы) или из сырья, полученного из возобновляемых ресурсов (бумага, картон). Кроме того, к 2025 году McDonalds намерен разделять отходы и отправлять на переработку всю упаковку продукции из предприятий во всем мире.