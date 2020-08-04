Emerson и MHPS реализуют проект по цифровой трансформации электроэнергетики

ТАСС, 4 августа. Компании Emerson и Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) объединятся для разработки цифровых технологий, программного обеспечения и услуг с целью повышения производительности и надежности электростанций, работающих на газовых и паровых турбинах MHPS. Об этом сообщило во вторник издание Power Engineering International.

"Мы ожидаем, что в рамках нового этапа сотрудничества с Emerson будут разработаны такие цифровые решения, которые позволят повысить уровень надежности и доступности электроэнергии для наших клиентов, максимизировать рентабельность электростанций и внести свой вклад в борьбу с изменением климата", - сказал президент и главный исполнительный директор MHPS Americas Пол Браунинг.

Компании также будут сотрудничать в области разработки цифровых решений для прогнозирования и моделирования на базе AI и автоматизации процесса принятия решений. Для этого будет использован портфель технологий по автоматизации компании Emerson под названием Ovation, а также цифровая платформа MHPS-TOMONI. Для оптимизации управления электростанциями будут разработаны "цифровые двойники" электростанций и внедрен анализ данных в режиме реального времени. Ожидается, что это позволит повысить эффективность и безопасность работы электростанций и повысить срок службы активов.

В рамках совместного проекта компании будут исследовать возможности таких технологий, как расширенное зондирование, тепловое моделирование, диагностика процессов оборудования, распознавание образов, удаленный мониторинг и прогностическое моделирование с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Компании планируют внедрить первое симуляционное решение, разработанное в ходе проекта, для электростанции в штате Юта, США.