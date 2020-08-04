Юбилейный форум ООН по управлению интернетом пройдет в России в 2025 году

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Юбилейный, 20-й форум ООН по управлению интернетом пройдет в 2025 году в России. Официальное подтверждение статуса принимающей страны представители ООН направили в Минкомсвязь РФ, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Форум по управлению интернетом (Internet Governance Forum, IGF) - одно из главных международных мероприятий, где обсуждаются вопросы развития интернета и цифровых технологий. Форум объединяет представителей государств, бизнеса, общественных организаций и экспертов. Традиционно особое внимание участники форума уделяют вопросам кибербезопасности, защиты персональных данных и обеспечению всеобщего доступа в интернет. Кроме того, в рамках форума обсуждаются и новые технологии: "интернет вещей", искусственный интеллект, блокчейн, большие данные и другие.

"Выбор России в качестве площадки для проведения юбилейного форума - большая честь для нас и свидетельство признания нашей страны в области развития информационного общества и цифровых технологий. Мы нацелены на то, чтобы результатом форума стали практические решения по обеспечению открытости и безопасности интернета, учитывающие интересы всех участников онлайн-пространства", - рассказал замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин, чьи слова приводит пресс-служба.

Значимость события и повестка

По словам президента АНО "Умные города" Артема Ермолаева, проведение такого форума почетно и подчеркивает роль России в мировом интернет-пространстве. Несмотря на то, что до 2025 года повестка может измениться, на площадке традиционно будут подниматься вопросы информационной безопасности и суверенитета в интернета, считает он. Одними из важнейших вопросов для обсуждения также могут стать "интернет вещей" и искусственный интеллект, полагает эксперт.

"Интернет к 2025 году все больше будет наполняться не человеческими запросами, а машинными. Нужно будет обсуждать законодательство, регуляторику и этические вопросы, потому что 2025 год будет уже сильно отличаться с точки зрения присутствия искусственного интеллекта в сети", - объяснил ТАСС Ермолаев.

Как отмечает со своей стороны депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, форум сам по себе не принимает решений о судьбе интернета, но там вырабатывается общий взгляд на проблемы сети и их решения.

"Этот форум - не сборище политиканов. Там представлены все IT-компании первого ряда: Google, Microsoft, Cisco, Apple и другие, а также общественные, государственные и межгосударственные организации, определяющие глобальную архитектуру интернета. На мой взгляд, проведение такого форума в России важнее, чем Олимпиада или чемпионат мира по футболу. При всем уважении к спорту, он не определяет наше будущее, а интернет его во многом создает, в том числе экономическое и политическое", - уверен Горелкин.

О форуме

Первый Форум ООН по управлению интернетом состоялся в 2006 году. Мероприятие ежегодно проходит в новой стране - в прошлые годы форум принимали, в частности, Швейцария, Франция, Индия, Бразилия. В этом году форум пройдет в польской Катовице в ноябре. Повесткой форума в Польше станут вопросы доверия, использования данных и воздействия технологий на климатические изменения.