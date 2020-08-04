МИД КНР считает политическим давлением требование о продаже TikTok американской компании

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты используют инструменты политического давления и манипуляции, чтобы препятствовать деятельности иностранных предприятий, работающих на их территории. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя требование президента США Дональда Трампа о приобретении социальной сети TikTok корпорацией Microsoft или другой американской компанией.

"Компании, ведущие коммерческую деятельность на территории США в соответствии с рыночными принципами и международными правилами, соблюдают законы и правила, действующие в Соединенных Штатах. Однако американская сторона оказывает на них давление и использует в отношении них политические манипуляции", - указал представитель внешнеполитического ведомства. Он также подчеркнул, что "Соединенным Штатам не следует открывать "ящик Пандоры", поскольку в этом случае им придется пожинать плоды своей деятельности.

"Мы призываем американскую сторону внимательно прислушаться к голосу международного сообщества и населения своей страны, не политизировать экономические вопросы, обеспечить открытые, справедливые и недискриминационные условия для ведения бизнеса и способствовать глобальному экономическому развитию", - добавил Ван Вэньбинь.

3 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории Соединенных Штатов.

31 июля хозяин Белого дома предупредил, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить разработчика социальной сети китайскую ByteDance отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Microsoft 1 августа заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении американского подразделения TikTok у ByteDance. Американская компания планирует завершить их к 15 сентября. Предполагается, что в случае успеха сделки к Microsoft перейдет также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Американская корпорация пообещала, что информация пользователей соцсети в США под ее руководством не будет передана за пределы страны.