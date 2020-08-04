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Лукашенко пообещал за пять лет повысить среднюю зарплату в Белоруссии в два раза

Лукашенко пообещал за пять лет повысить среднюю зарплату в Белоруссии в два раза.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
Резиденты дальневосточных ТОР и СПВ получат льготные кредиты для реализации инвестпроектов
При этом стоимость инвестпроектов должна составлять от 30 млн до 1,5 млрд рублей
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