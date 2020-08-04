Резиденты дальневосточных ТОР и СПВ получат льготные кредиты для реализации инвестпроектов

ТАСС, 4 августа. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и свободного порта Владивосток (СПВ) смогут получить льготные кредиты для реализации инвестиционных проектов стоимостью от 30 млн рублей до 1,5 млрд рублей. Как во вторник сообщается на сайте Минвостокразвития России, часть процентной ставки будет субсидирована банкам-партнерам из федерального бюджета.

"Дальневосточные резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток могут воспользоваться льготными кредитами для реализации своих инвестпроектов. Часть процентной ставки будет субсидирована банкам-партнерам из федерального бюджета в рамках программы, которую реализует Минвостокразвития России совместно с КРДВ (Корпорацией развития Дальнего Востока)", - говорится в сообщении.

Подобный инструмент господдержки позволяет инвесторам ТОР и СПВ уменьшить размер ежемесячных процентных платежей на величину ключевой ставки ЦБ РФ. При этом разницу между рыночной и льготной ставками кредитным организациям возместит государство согласно утвержденным в конце 2019 года правилам предоставления субсидий кредитным организациям РФ на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным резидентам дальневосточных ТОР и свободного порта Владивосток в указанных целях.

"Получение льготных кредитов резидентами ТОР и СПВ позволит в максимально короткие сроки и при этом с минимальными издержками завершить реализацию инвестиционных проектов. Это, в свою очередь, повлечет за собой создание рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджеты", - приводятся в сообщении слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Условиями получения кредита по сниженной процентной ставке являются наличие статуса резидента ТОР или СПВ и заключение нового кредитного договора. При этом целью финансирования должна являться реализация инвестиционного проекта стоимостью от 30 млн рублей до 1,5 млрд рублей. Кроме того, проект должен соответствовать параметрам оценки платежеспособности банка-участника программы и перечню приоритетных отраслей для субъектов Дальнего Востока.

Условия для инвесторов

Минвостокразвития начало прием заявок от банков, которые готовы предоставлять резидентам дальневосточных ТОР и свободного порта Владивосток указанные кредиты, с 16 апреля. В настоящий момент в программе участвуют 10 банков, работающих на Дальнем востоке и знающих специфику местного бизнеса: ПАО Сбербанк, АО "МСП Банк", АО "Альфа-банк", АО "Россельхозбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", Банк "Итуруп", АО "СМП Банк", "Азиатско- Тихоокеанский Банк" (ПАО), АКБ "Алмазэргиенбанк" АО, ПАО "МТС-Банк".

"Разработанный механизм субсидирования процентной ставки для резидентов ТОР и СПВ нацелен, прежде всего, на развитие малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке. Именно данная категория предпринимателей зачастую нуждается в доступном кредитовании и помощи в привлечении финансирования. И мы работаем над тем, чтобы оказывать такую поддержку", - прокомментировал новый льготный механизм генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин, слова которого также приводятся в сообщении.

На Дальнем Востоке созданы специальные условия для инвесторов, которые повышают привлекательность округа. Так, с господдержкой реализуются уже более 2,4 тыс. проектов на общую сумму 1,2 трлн рублей. В том числе в округе для инвесторов работают специальные режимы - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.