Крым предложит поправки в законодательство для вывода из тени 9 тыс. мини-отелей

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Крыма до конца года предложат Минстрою РФ внести изменения в федеральное законодательство в части закрепления статуса гостевых домов, чтобы 9 тыс. существующих мини-отелей на полуострове смогли легализоваться и выйти из тени, сообщил во вторник на заседании Совета министров республики глава региона Сергей Аксенов.

"Основная у вас задача - до конца года, мы уже с Минстроем проговорили этот вопрос, внести законопроект в части легализации средств размещения, придания статуса "гостевого дома". Предварительно, в результате работы всех комиссий с муниципалитетами и Минкурортов у нас выявлено более 9 тыс. объектов, которые потенциально занимаются сдачей жилья своего, построенного на участках с целевым назначением ИЖС, соответственно, используются в аренду в коммерческих целях", - сказал Аксенов.

Он отметил, что поддерживает такой способ ведения бизнеса жителями полуострова, подчеркнув, что необходимо обеспечить безопасность размещающихся в гостевых домах туристов. "Понятно, что привыкли еще при Украине работать в таком формате. Условия, которые будут связаны с взаимоотношениями с государством, должны быть лучше, чем те, которые были до этого", - отметил Аксенов.

В середине июля Аксенов поручил до 1 августа завершить ревизию "теневых" мини-отелей на побережье Крыма и после окончания высокого курортного сезона в сентябре начать их легализацию. Он также запретил проводить в этот период проверки гостиничного бизнеса.

Крым в 2018 году впервые побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов. Из них около 5,3 млн останавливались в мини-отелях и частном секторе. По оценкам властей региона, в "теневом" секторе на полуострове работали тогда не менее 3 тыс. гостевых домов.

В 2019 году Крым вновь побил рекорд, на полуострове побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 до 2 млн туристов. В июле регион принял около 1,5 млн туристов.