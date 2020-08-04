В Сочи прогнозируют почти 100-процентную загрузку отелей и гостиниц в августе

СОЧИ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Сочи прогнозируют 98-процентную загрузку средств размещения туристов в августе, что соответствует показателю прошлого года. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации города.

В Краснодарском крае с 21 июня был снят режим карантина, который действовал с 31 марта. Было восстановлено межмуниципальное транспортное сообщение и разрешено движение на личных автомобилях. На Кубань, которая является основным туристическим регионом России, начали активно приезжать туристы, и за два летних месяца Краснодарский край посетили 2,3 млн туристов. Только за последнюю неделю июля регион принял 600 тыс. отдыхающих, что превысило половину от всех гостей, посетивших Кубань после возобновления сезона. Самая высокая загрузка средств размещений фиксируется в Сочи.

"По прогнозу, в августе загрузка организованного сектора санаторно-курортной отрасли Сочи составит не менее 98%, что соответствует показателю прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время в городе одномоментно находятся 210 тыс. организованных туристов. Всего с начала летнего курортного сезона Сочи принял 680 тыс. гостей. Речь идет о туристах, которые проживали в санаториях, отелях и гостиницах курорта с 1 июня.

"Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в официальных отелях и гостиницах, мы ведем учет всех въезжающих на территорию курорта гостей. Используются данные с автомобильного поста Магри, железнодорожных вокзалов, аэропорта, а также статистика потребления электроэнергии, продуктов питания, данные по объемам вывоза ТБО и другие показатели, которые помогают нам оценивать количество людей, присутствующих в городе", - приводятся в сообщении слова директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной. Так, с начала лета, помимо организованных туристов, Сочи посетили еще более 200 тыс. человек.

О туризме на Кубани

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, общий турпоток Краснодарского края составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.