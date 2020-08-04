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"Ласточка" между Псковом и Петербургом за два года перевезла более 1 млн пассажиров

Росту пассажиропотока способствовали увеличение в 2019 году числа пар поездов и продление маршрута до моногорода Печоры

ПСКОВ, 4 августа. /ТАСС/. Скоростной поезд "Ласточка", который два года назад начал курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом, перевез за это время более 1 млн пассажиров, сообщила во вторник пресс-служба администрации Псковской области. Этого удалось достичь за счет увеличения в 2019 году числа пар поездов и продления маршрута до моногорода Печоры, где расположен Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей.

"С даты запуска первого рейса скоростного поезда "Ласточка" по маршруту "Псков - Санкт-Петербург" во вторник исполняется ровно два года. Свыше 1 млн человек за два года стали пассажирами "Ласточки". Новый состав практически сразу оказался очень востребованным у жителей и гостей региона. После запуска первой пары поездов железнодорожный маршрут активно развивался: появлялись новые остановки, вводились дополнительные пары "Ласточек", - отмечается в сообщении.

С сентября 2019 года маршрут поезда "Псков - Санкт-Петербург" продлили до единственного в регионе моногорода Печоры. В ноябре 2019 года по этому направлению запустили четвертую ночную пару скоростного поезда "Ласточка". В феврале 2019 года было открыто ежедневное движение "Ласточки" по второму маршруту: "Псков - Новгород - Петрозаводск".

"Запуск скоростного железнодорожного сообщения стал возможным благодаря достигнутым договоренностям губернатора Михаила Ведерникова с руководством ОАО "РЖД". Глава региона неоднократно подчеркивал, что вопросы развития транспортной доступности являются для области одними из приоритетных", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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