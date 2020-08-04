Опрос: более половины россиян после пандемии планируют покупать товары онлайн

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 50% опрошенных россиян планируют продолжить покупать товары повседневного спроса в онлайн-каналах после снятия всех ограничений из-за пандемии. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс.Взгляд".

"После снятия большинства ограничений объем продаж в e-commerce не сократился до "докризисного уровня", поэтому онлайн-канал в долгосрочной перспективе будет увеличивать свою долю", - говорится в исследовании "Яндекса". "От 56% до 75% респондентов, в зависимости от категории, не планировали сокращать долю онлайн-покупок даже после снятия всех ограничений", - отметили аналитики.

Так, продукты питания чаще, чем до изоляции, или на таком же уровне планируют покупать 56% опрошенных, а косметику и товары личной гигиены - 75%. Около 73% пользователей продолжат покупать в онлайн-каналах товары для животных.

Предпочтения покупателей на фоне пандемии

Как отметили аналитики, самоизоляция увеличила частоту покупок и проникновение онлайн-шоппинга в категориях "Продукты питания", "Бытовая химия и уход за домом", "Косметика и личная гигиена" и "Товары для животных" - от 34% до 64% россиян в период карантина делали покупки чаще, чем до введения ограничений. Некоторые пользователи - от 3% до 6% - впервые сделали онлайн-покупки именно во время самоизоляции. Для 53% опрошенных пользователей наиболее актуальным преимуществом онлайн-заказа оказалась возможность делать покупки в любом месте и в любое время.

Почти 40% опрошенных отметили, что не завершают покупки, если не находят подходящих вариантов доставки. Так, при заказе продуктов питания, важную роль, согласно данным "Яндекс.Взгляд", играет не только само наличие доставки, но и ее скорость (56%). Широта ассортимента продуктов интересует 58% пользователей, а программа лояльности - 37%. При выборе онлайн-магазина для заказа бытовой химии на первый план выходит широта ассортимента - этот фактор отмечают 57% респондентов. Похожая ситуация в категории "товаров для животных" - там 52% покупателей обращают внимание на ассортимент.

При заказе косметики и средств личной гигиены особенно важна репутация - 41% пользователей обращают внимание на отзывы о магазине. "Для трети россиян самоизоляция стала поводом полностью или частично перейти на онлайн-покупки в категории косметики и товаров личной гигиены. При этом 36% респондентов не завершают приобретение косметики в онлайн-магазинах, рассматривая такой вид шопинга скорее как развлечение, чем удовлетворение насущной потребности. В результате путь к покупке в этой категории становится самым длительным", - указали эксперты.

На фоне спада экономической активности, как отметили аналитики, большое значение приобретают промо-предложения: 36% участников опроса целенаправленно ищут скидки в интернет-магазинах.

"Тренд на развитие e-commerce в FMCG-секторе имеет все шансы закрепиться на долгосрочную перспективу. Для людей становятся важнее вопросы безопасности и профилактики вируса, забота о здоровье, натуральность продуктов питания и экологичность состава бытовой химии. Аудитория теперь чаще обращает внимание на состав продуктов - в онлайн-магазине изучать его удобнее, чем на полке супермаркета", - резюмируют эксперты.

Методология

Онлайн-опрос с помощью сервиса "Яндекс.Взгляд" (позволяет бизнесу организовывать собственные исследования аудитории) был проведен в июне 2020 года. Выборка опроса - 3 тысячи респондентов. Опрос касался четырех категорий FMCG (товаров повседневного спроса): "Продукты питания", "Бытовая химия и уход за домом", "Косметика и личная гигиена" и "Товары для животных".