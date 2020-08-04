Суд оставил в силе решение о взыскании с Минкомсвязи 314,3 млн руб. в пользу "Ростелекома"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы, который ранее постановил взыскать с Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 314,29 млн рублей в пользу "Ростелекома". Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

"Решение Арбитражного суда г. Москвы <...> оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В феврале в пресс-службе "Ростелекома" ТАСС пояснили, что компания взыскала с министерства оплату за оказанные услуги связи.

Иск "Ростелекома" к Минкомсвязи поступил в суд 5 августа 2019 года. Третьими лицами по делу проходили Министерство внутренних дел РФ; Министерство иностранных дел РФ; Федеральное агентство морского и речного транспорта; Министерство обороны РФ; Федеральная служба безопасности РФ и Министерство транспорта РФ.

Государство владеет 35,91% уставного капитала "Ростелекома" через Росимущество.