Новгородская область получила вторую дотацию из федбюджета объемом более 512 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 августа. /ТАСС/. Новгородская область получила дополнительную дотацию из федерального бюджета объемом более 512 млн рублей, которая пойдет на обеспечение сбалансированности бюджета региона, компенсацию потерь бюджетов муниципальных образований области из-за пандемии коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Минфин России перечислил региону второй транш поддержки. Новгородская область получила из федерального бюджета 512,7 млн рублей. Размер дотации определялся с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства региона, федеральную поддержку получили субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года (с учетом уже предоставленных в мае средств) были ниже поступлений за предыдущий год.

"Такая мера поддержки поможет сбалансировать консолидированный бюджет Новгородской области в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Часть средств будет направлена в муниципальные образования для компенсации выпадающих доходов местных бюджетов", - цитирует пресс-служба слова министра финансов Новгородской области Елены Солдатовой.

Ранее на очередном заседании областной думы, которое прошло 27 мая, губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал, что регион уже получил почти 600 млн рублей дотаций из федерального бюджета для компенсации доходов, недополученных из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. При этом Никитин отмечал: за период январь-апрель объем выпадающих доходов у региона составляет около 1 млрд 300 млн рублей.

По данным регионального оперштаба, на 4 августа в Новгородской области зарегистрировано 3 830 (плюс 19 за последние сутки) случаев заражения коронавирусом, 2 950 жителей региона выздоровели и выписаны из больницы, 64 умерли.