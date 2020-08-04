Владелец TikTok: США хотели полностью блокировать соцсеть, а не вынудить ее продать бизнес

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Основатель китайской компании ByteDance, которая является владельцем социальной сети TikTok, Чжан Имин заявил о том, что конечной целью властей США была полная блокировка соцсети в стране, а не принуждение собственников продать бизнес в Соединенных Штатах американской компании. Об этом он сообщил во внутренней рассылке сотрудникам компании.

"Просто многие люди ошибочно воспринимают эту проблему", - цитирует письмо китайский информационный портал о высокотехнологической сфере "Ай-ти чжицзя".

"Проблема не в том, что CFIUS (Комитет по иностранным инвестициям США - прим. ТАСС) под предлогом угрозы национальной безопасности принуждает TikTok продать подразделение бизнеса в США американской компании (хотя это и неразумно, однако по-прежнему является процессом в правовом поле, и являясь предприятием, нам ничего не остается, кроме как соблюдать законы)", - написал основатель ByteDance.

"Однако цель другой стороны не в этом <...>: ее истинная цель заключалась в полном закрытии доступа и так далее", - утверждает Чжан Имин.

Он отметил, что в настоящее время решения ByteDance и правительства США подвергаются критике широкой общественности, однако попросил своих сотрудников не обращать на это внимание.

"Я вполне понимаю, что у людей очень большие ожидания от выхода основанных Китаем компаний на глобальный рынок, однако у них нет полной и достоверной информации. К тому же многие действия американского правительства вызывают негодование общественности, поэтому она очень легко и особенно бурно критикует нас", - указал Чжан Имин.

"Что касается восприятия широкой публики, то мы на определенный период времени должны принять это недопонимание. Надеюсь, что все не будут придавать значение кратковременному вреду репутации <...>", - резюмировал он.

Ситуация вокруг TikTok

Президент США Дональд Трамп 3 августа заявил, что Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории Соединенных Штатов. 31 июля Трамп сказал, что планирует запретить TikTok на территории США.

До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Microsoft в воскресенье заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении американского подразделения TikTok у ByteDance. Компания Соединенных Штатов планирует завершить эти переговоры к 15 сентября. Предполагается, что в случае успеха сделки к Microsoft перейдет также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Американская корпорация пообещала, что информация пользователей соцсети в США под ее руководством не будет передана за пределы страны.