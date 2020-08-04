Роскомнадзор заблокировал 34 сайта-двойника Росреестра

"В результате работы, проводимой Росреестром по противодействию деятельности сайтов-двойников, Роскомнадзор на основании судебных постановлений заблокировал 34 таких ресурса. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), осуществляется Росреестром и Федеральной кадастровой палатой", - говорится в сообщении.

Получить информацию об объектах недвижимости также можно в режиме онлайн на публичной кадастровой карте Росреестра. Сайты-двойники являются незаконными, создают предпосылки к мошенничеству в сфере оборота недвижимости, затрудняют работу правоохранителей, а также нарушают оборот персональных данных, подчеркнули в пресс-службе.

Замруководителя Росреестра Максим Смирнов сообщил, что в ведомство поступают жалобы граждан и организаций на недостоверную информацию, полученную через сайты-двойники, а есть случаи, когда люди могут вообще не получить услугу - мошенники берут предоплату и перестают отвечать.

"При этом стоимость таких услуг может отличаться от официально установленного размера платы за предоставление сведений ЕГРН в десятки раз. По предварительным оценкам, теневой оборот денежных средств, получаемых владельцами указанных сайтов, за 2019 год составил 3,7 млрд рублей. При этом, в соответствии с бюджетным законодательством, средства от предоставления сведений ЕГРН являются доходами федерального бюджета", - приводятся в сообщении слова Смирнова.

Для решения этой проблемы Росреестр подготовил изменения в законодательство, которые предполагают запрет на перепродажу сведений, содержащихся в ЕГРН, и запрет на создание сайтов, предлагающих такие услуги. За указанные правонарушения предлагается ввести административную ответственность.

Мнение эксперта

Проблема оперативного доступа к данным из Единого реестра существует как для физических лиц, так и для профессиональных риелторов, пояснил ТАСС юрист в сфере недвижимости Алексей Клышин. Ежедневно только в Москве риелторы заказывают сотни выписок, так как без анализа информации из реестра покупатель не сможет принять решение о приобретении той или иной квартиры. Только в ЕГРН содержится достоверная информация о собственниках квартиры, возможном ее залоге в банке и история сделок с ней.

Клышин отмечает, что для многих пользователей самостоятельный заказ выписки через ФГИС ЕГРН или официальный сайт Росреестра является очень сложной задачей, несмотря на то, что напрямую выписку можно заказать за 4,5 рубля, а через посредническую компанию - за 300-400 рублей.

"Для самостоятельного получения надо зарегистрироваться, авторизоваться через личный кабинет, положить деньги на счет, скачать выписку в специальном формате, который можно перевести в читаемый файл только повторно загрузив его на сайт Росреестра. Много манипуляций, на которые у простого человека при быстром принятии решения просто нет времени", - пояснил эксперт. Также периодически возникают технические сбои при оплате и получении данных. При этом оперативный и удобный доступ к Единому госреестру недвижимости способствует развитию правовой культуры на рынке недвижимости, отметил Клышин.

Юрист привел пример - риелтор и его клиент посмотрели три квартиры, и им надо быстро принять решение, за какую из них внести аванс. "Поэтому выписка нужна в течение нескольких часов, и вопрос скорости и удобства тут играет решающую роль. Убежден, что следует различать откровенно мошеннические сайты, которые принимают деньги у граждан, которым нужна выписка, и не выполняют своих обязательств, и компании, которые предоставляют сервисные услуги, которые экономят время заказчика", - подчеркнул эксперт.