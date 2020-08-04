Найденный под Калининградом янтарный самородок получил имя "Десантник"

КАЛИНИНГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Работники Калининградского янтарного комбината (КЯК, входит в структуру госкорпорации "Ростех") добыли самородок весом более 1,2 кг и дали ему имя "Десантник", сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь предприятия Юлия Мамырбаева.

"В коллекционном собрании Калининградского янтарного комбината очередное пополнение. Вечером в понедельник, 3 августа, добыт янтарный самородок весом 1 218 граммов", - сказала она.

Уникальный экземпляр янтаря овальной формы получил название "Десантник" в честь Дня воздушно-десантных войск России, который отмечался в минувшее воскресенье, 2 августа, добавила Мамырбаева.

Она отметила, что этот камень-самородок стал седьмым по счету в 2020 году.

Самородками называются янтарные образования весом свыше 1 кг. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018-м - 17, в 2017-м - 18. До этого в год добывалось не больше пяти-шести таких камней. Все добытые в Приморском карьере самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Гохран России). Камни, признанные драгоценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum, организатором которого выступает янтарный комбинат.

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". В 2019 году предприятием реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах - на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.