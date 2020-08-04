Резидент ОЭЗ Москвы запустит производство спецкомпьютеров с высокой степенью защиты

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Резидент столичной особой экономической зоны "Технополис "Москва" - компания "Анкад" - запустит высокотехнологичное импортозамещающее производство спецкомпьютеров с высокой степенью защиты информации, которые будут полностью состоять из отечественных компонентов и работать на российском программном обеспечении, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В 2020 году предприятие заключило первый контракт на поставку нового продукта и до конца года выпустит 100 спецкомпьютеров", - говорится в сообщении.

В год компания планирует выпускать до 200 спецкомпьютеров, рыночная цена новой разработки за единицу начинается от 170 тысяч рублей.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, спецкомпьютеры с высокой степенью защиты информации востребованы в правоохранительных и государственных структурах, на предприятиях, работающих с государственной тайной, в банках и других финансовых организациях. "Новые спецкомпьютеры "Криптон" - это полностью российская разработка, включающая современные средства защиты информации, в том числе криптографические. Предприятие производит не только само оборудование, но и программное обеспечение к нему, что полностью гарантирует кибербезопасность используемой продукции и позволит конкурировать с зарубежными аналогами на российском рынке", - отметил Ефимов.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, слова которого также приводятся в сообщении, добавил, что компания "Анкад" уже шесть лет является резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва", и за это время в развитие производства организация вложила почти 940 млн рублей. "Продукция этого производителя востребована в крупных финансовых, энергетических компаниях, государственных структурах и силовых ведомствах, обрабатывающих информацию с высокими грифами секретности", - уточнил Прохоров.