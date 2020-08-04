Замглавы Минкомсвязи назначили Дмитрия Огуряева

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Бывший директор дивизиона "Государственные продукты и сервисы" Сбербанка Дмитрий Огуряев назначен замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Огуряев пришел в Минкомсвязь, где занял должность советника министра, после смены правительства в начале 2020 года. До этого, с 2006 по 2011 год, занимал руководящие позиции розничных направлений Райффайзенбанка, в 2011-2020 годах возглавлял различные направления розничного бизнеса в Сбербанке.