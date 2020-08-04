Коньячный завод в Дагестане в I полугодии выпустил 84% планируемого объема продукции

МАХАЧКАЛА, 4 августа. /ТАСС/. Объем производства крупнейшего дагестанского производителя коньяка - АО "Кизлярский коньячный завод" ("ККЗ") - в 1-м полугодии 2020 года составил 84% от планового показателя, снижение объемов связано с пандемией коронавируса, однако годовой план производства продукции остался неизменным, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Евгений Дружинин.

"По итогам работы за 1-е полугодие 2020 года плановый показатель по производству готовой продукции выполнен на 84%. На снижение объемов производства повлияло распространение коронавируса - общество было вынуждено приостановить процесс производства готовой бутилированной алкогольной продукции. Не смотря на трудности в первом полугодии, годовой план остался неизменным и составляет 530 тыс. дал бутилированной алкогольной продукции (в 2019 году - 526 тыс. дал - прим ТАСС)", - сказал Дружинин.

По его словам, остановка производства бутилированной продукции в период действия ограничений из-за пандемии коронавируса была связана с невозможностью ее доставки контрагентам в других регионах. "В связи с введением ограничений на передвижение транспорта в период введения карантинных мероприятий для предотвращения распространения вируса COVID-19 общество столкнулось с проблемой доставки готовой продукции в регионы, где находятся наши основные контрагенты - это, в частности, Москва и Московская область, Краснодарский и Ставропольский края", - пояснил гендиректор "ККЗ".

Он также добавил, что в этом году предприятие намерено увеличить объем закупки и переработки винограда до 40 тыс. т. "Приема и первичная переработка данного количества винограда планируется на мощностях двух обособленных подразделений - "Пункт приема винограда АО "ККЗ" в Кизляре и АО им. Н.Алиева в поселке Мамедкала Дербентского района", - уточнил Дружинин.

Кизлярский коньячный завод - старейшее предприятие в отрасли на территории РФ, основанное в 1885 году. На сегодняшний день завод выпускает более 25 марок коньяков, среди которых "Пять звездочек", "Лезгинка", "Кизляр", "Мой Дагестан", "Дагестан", "Россия" и "Багратион".