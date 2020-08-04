В Новгородской области появилась льготная программа займов для студентов-предпринимателей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 августа. /ТАСС/. Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства и министерство инвестиционной политики области создали специальную программу льготных займов "Студенческий стартап" для развития созданного студентами бизнеса, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Новый финансовый продукт "Студенческий стартап" появился в Новгородском фонде поддержки малого предпринимательства при содействии регионального министерства инвестиционной политики. Займы на привлекательных условиях предоставляются индивидуальным предпринимателям-студентам образовательных организаций области и юридическим лицам, учредителями которых также являются студенты региона", - сообщила пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, такая практика по предоставлению льготных займов студентам для развития своего дела ранее в регионе не использовалась. "Студенческий стартап" на развитие бизнеса студенты-предприниматели могут получить под 1% годовых и без залогового обеспечения, максимальный размер займа - не более 500 тыс. рублей.

"Мы понимаем, что для открытия своего дела нужен стартовый капитал. И в целом на первых этапах даже сравнительно небольшие финансовые затраты ощутимы. Условия, которые предлагают начинающим предпринимателям коммерческие банки, не всегда приемлемы, поэтому мы считаем, что новый финансовый продукт, который мы разработали совместно с Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства, весьма удобен, и пользоваться им выгодно", - цитирует пресс-служба замминистра инвестиционной политики Новгородской области Сергея Шведкина.