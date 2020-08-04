Saudi Aramco отложила на неделю публикацию сентябрьских цен на нефть

ТАСС, 4 августа. Саудовская Аравия до конца этой недели отложила публикацию цен на поставки своей нефти в сентябре, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Обычно национальная компания Saudi Aramco публикует прайс для поставок в следующем месяце до пятого числа текущего месяца. Обсуждение цен должно было состояться в этот вторник, однако его отложили до конца этой недели, говорят собеседники агентства. По словам одного из них, это может быть связано с празднованием мусульманского праздника Ид аль-Адха, которое завершается 4 августа.

Для поставок нефти в августе Aramco цены повышала. Однако сейчас, по мнению наблюдателей, нефтеэкспортерам следует оценить возможность повторного падения спроса на нефть из-за роста числа заболеваний коронавирусом во всем мире. Так, по мнению ЦБ РФ, затяжной характер пандемии в мире может снова привести к падению цен на нефть. В марте - апреле, на который пришелся основной обвал спроса на нефть из-за карантинных мер, Саудовская Аравия предлагала клиентам беспрецедентные скидки на нефть, доводя стоимость поставок ниже $25 за баррель.