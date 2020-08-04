В Пулково открылись пять новых региональных направлений после снятия ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Рейсы по пяти новым региональным направлениям появились в аэропорту Пулково в Петербурге в летнем сезоне после снятия ряда ограничительных мер по коронавирусу. Во вторник стартовали рейсы в Ульяновск, сообщили журналистам в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

"С начала летнего сезона и снятия ряда ограничений, связанных с недопущением распространения инфекционных заболеваний на территории РФ, в аэропорту Пулково открылись пять новых региональных направлений. Новыми региональными направлениями в аэропорту Пулково в летнем сезоне 2020 стали: Горно-Алтайск, Йошкар-Ола, Нальчик, Новокузнецк и Ульяновск. Так, авиакомпания "Победа" с 4 августа запускает рейсы в Ульяновск трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям", - сообщили в пресс-службе.

Авиакомпания Nordwind запустила рейсы в Горно-Алтайск и Новокузнецк в июле. Рейсы в Нальчик авиакомпания "Победа" также запустила в прошлом месяце. Вылеты в Йошкар-Олу из Пулково в летнем сезоне продолжает авиакомпания "Руслайн".

В пресс-службе сообщили, что авиакомпании увеличивают частоту рейсов по круглогодичным направлениям. Пассажиропоток на региональные направления был восстановлен в июле.

Ранее ТАСС сообщал, что 2 августа из Пулково в Стамбул вылетел первый после снятия в РФ ограничений на международное авиасообщение по ряду направлений международный рейс авиакомпании Turkish Airlines.