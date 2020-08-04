Аэропорт Ростова-на-Дону запускает регулярные рейсы в Анталью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 августа. /ТАСС/. Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону с 10 августа возобновляет авиасообщение с тремя турецкими городами - Антальей, Бодрумом и Даламаном, куда будут летать чартерные рейсы. Как рассказал во вторник ТАСС министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, авиакомпания Azur Air также запустит в Анталью постоянный рейс.

"С 10 августа авиаперевозчики приступают к выполнению регулярных и чартерных рейсов из аэропорта Платов в Анталью, Бодрум и Даламан, - рассказал Иванов. - Регулярные рейсы в Анталью будет выполнять авиакомпания Azur Air".

По словам министра, чартерные рейсы в турецкие города из аэропорта Платов будут также выполнять авиакомпании "Северный ветер", "Икар", "Уральские авиалинии", Red Wings.

Как отметил Иванов, через аэропорт будут организованы трансфертные перевозки жителей РФ из-за рубежа в Абакан, Барнаул, Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Красноярск, Магнитогорск, Нижневартовск, Новокузнецк, Новосибирск, Нижний Новгород, Нижнекамск, Омск, Оренбург, Пермь, Саратов, Самара, Сургут, Сыктывкар, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары и Челябинск.

В понедельник, 3 августа, аэропорт Платов возобновил международные авиаперевозки. Первый рейс авиакомпания Turkish Airlines выполнила в Стамбул. Регулярные рейсы в Стамбул запланированы пять раз в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Россия с 1 августа возобновила приостановленное в конце марта авиасообщение с рядом стран. Регулярные рейсы осуществляются в Великобританию, Танзанию, Турцию. Пока вылететь за рубеж можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.