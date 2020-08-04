Первый энергоблок БелАЭС начнут запускать уже в ближайшие дни

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики Белоруссии планирует начать операции по физическому пуску первого энергоблока БелАЭС в ближайшие дни. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь ведомства Ольга Козлович.

"Подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал РУП "БелАЭС" подготовлен и прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива", - рассказала она. "Начало операций по физическому пуску первого энергоблока БелАЭС планируется в ближайшие дни, - уточнила Козлович. - Физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора".

По ее словам, всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров. Затем будет осуществлен вывод реактора на минимальный контролируемый уровень (начало цепной реакции) с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки.

В середине июля глава госкорпорации "Росатом", которая ведет строительство Белорусской АЭС в видеообращении к сотрудникам отрасли сообщил, что госкорпорация рассчитывает начать физической пуск первого блока станции в первых числах августа.

Физический пуск означает начало загрузки ядерного топлива в блок.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Физический пуск первого энергоблока ранее планировался на июль 2020 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура Росатома). Ядерное топливо на БелАЭС для первого энергоблока было завезено в мае текущего года.