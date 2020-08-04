Продление Каскадной лестницы в Железноводске может привлечь около 5 млрд рублей

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 4 августа. /ТАСС/. Реализация проекта по продлению Каскадной лестницы в курортном городе Железноводске на Ставрополье позволит привлечь около 5 млрд рублей на развитие санаторно-гостиничного комплекса. Новой возможностью уже заинтересовались инвесторы, сообщил во вторник глава города Евгений Моисеев.

Каскадная лестница в Железноводске была построена в начале 1930-х годов. Победа во Всероссийском конкурсе благоустройства "Малые города РФ" и средства курортного сбора позволили воплотить проект по ее продлению. Сейчас протяженность Каскадной лестницы составляет порядка километра, она соединяет верхнюю и нижнюю части курортного парка и является самой длинной на юге страны.

"Заинтересовались проектом и представители бизнеса, которые намерены на условиях государственно-частного партнерства создать в нижней части Курортного парка новый центр притяжения для туристов. Здесь появятся стильные рестораны, кафе и будут построены новые пансионаты. По предварительным оценкам, реализация проекта позволит привлечь в город около 5 млрд рублей инвестиций", - сказал Моисеев, представляя проект вице-премьеру - полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу.

Ставропольский город Железноводск входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.

Юрий Трутнев во вторник со Ставропольского края начал рабочую поездку по нескольким регионам Северного Кавказа. С 4 по 6 августа он посетит Ставрополье, Кабардино-Балкарию и Чечню. В Ставропольском крае он осмотрел объекты производства минеральной воды, проекты развития курортной инфраструктуры. Как сообщалось, после смены состава правительства в январе Трутневу было поручено, в том числе, заниматься социально-экономическим развитием Северного Кавказа.