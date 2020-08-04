Роснано и "Энергосистемы" построят объекты возобновляемой энергетики в Якутии

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Группа "Роснано" и управляющая компания (УК) "Энергосистемы" запускают проект по созданию объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в изолированных районах. Первые энергоустановки такого типа появятся в Якутии, сообщила во вторник пресс-служба Роснано.

"Группа "Роснано" и УК "Энергосистемы" приступают к созданию первых объектов возобновляемой энергетики на условиях энергосервисных договоров. В рамках совместного проекта планируется строительство пяти автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в зоне децентрализованного энергоснабжения Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Так, в АГЭУ входят солнечная электростанция (СЭС), дизельная установка (ДЭС) и система накопления электроэнергии (СНЭ). Энергоустановка также включает системы автоматизированного управления и удаленного мониторинга. Ввести объекты в эксплуатацию планируется до конца 2021 года. Как отметили в Роснано, проект позволит снизить потребление дизельного топлива до двух раз от текущего уровня и сократить воздействие на окружающую среду.

По словам председателя правления управляющей компании (УК) "Роснано" Анатолия Чубайса, этот проект рассматривается как новый этап в развитии возобновляемой энергетики в России после оптового рынка. Следующий шаг для ВИЭ - изолированные зоны Дальнего Востока, где вопреки общепринятым представлениям высокий уровень инсоляции.

"Однако использование природного потенциала для обеспечения одновременно надежного и экологически чистого энергоснабжения потребителей сдерживало отсутствие гарантированных инструментов возврата инвестиций. Новый механизм энергосервисных контрактов позволит серийно внедрять комплексные инновационные решения для энергоснабжения населенных пунктов, отрезанных от единой энергосистемы", - цитирует Чубайса пресс-служба Роснано.

Совместная компания УК "Энергосистемы" и дочерней структуры группы "Роснано" - "Комплексные энергетические решения" - в июле выиграла конкурс якутской энергокомпании "Сахаэнерго" (входит в группу "РусГидро") на строительство гибридных установок. Проект строительства пяти АГЭУ оценивается в сумму до 1 млрд рублей. Переход на АГЭУ, по данным Роснано, не приведет к росту тарифов на электроэнергию в якутских поселках, а по истечении десятилетнего периода окупаемости объектов их уровень может быть, наоборот, снижен.

ВИЭ на дальнем Востоке

Энергоснабжение в изолированных районах Дальнего Востока, по данным Роснано, сегодня осуществляется преимущественно за счет дизельных электростанций с высокой стоимостью выработки электроэнергии. Себестоимость определяют высокие затраты на дизельное топливо, в том числе на его доставку в удаленные населенные пункты, а также высокий износ оборудования на действующих электростанциях.

"Строительство современных гибридных установок позволит снизить объем потребления топлива - сократится время работы дизельных генераторов за счет интеграции в единую систему с солнечными модулями. Использование систем накопления обеспечит стабильное и надежное энергоснабжение населенных пунктов независимо от погодных условий, а также утренних и вечерних пиков потребления электроэнергии. Дизельные установки заменят на современные и более эффективные по расходу топлива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при создании АГЭУ планируется использовать литий-ионные аккумуляторы новосибирского "Лиотех", портфельной компании Роснано. Также Дальневосточный фонд высоких технологий (создан Роснано, РВК и Фондом развития Дальнего Востока по поручению Владимира Путина и вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева) рассматривает возможность участия в проекте в качестве финансового партнера.

В перспективе планируется тиражировать опыт первых энергосервисных АГЭУ на другие населенные пункты Якутии и регионы Дальнего Востока. Для этих целей Группа "Роснано" и УК "Энергосистемы" рассматривают возможность создания совместного инвестиционного фонда, предполагаемый портфель проектов ВИЭ в изолированных районах составит до 500 МВт, добавили в пресс-службе Роснано.